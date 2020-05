PS desafia Câmara a instalar máquinas com máscaras e gel desinfetante

A concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão apresentou uma proposta à Câmara Municipal para a instalação de máquinas de vending, com dispensador de máscaras e gel desinfetante, em lugares estratégicos de movimento de pessoas, como a estação da CP, a Central de Camionagem, entre outros locais de acesso público.

Para concretizar a medida, o PS propõe que a Câmara se associe a empresas que fabriquem este tipo de máquinas.

O presidente da concelhia do PS, Eduardo Oliveira, refere que o município deve continuar a adotar todas as estratégias que permitam continuar a acautelar a propagação do vírus, e que ajudem à retoma da economia local.

O Partido Socialista tem feito propostas e divulgado vídeos de apoio à população porque, segundo Eduardo Oliveira, «a ação política tem de estar direcionada para o bem-comum».