PS desafia Câmara a criar condições de igualdade para alunos na Escola Virtual

A Concelhia do PS, liderada por Eduardo Oliveira, propõe à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que, em articulação com todos os Agrupamentos de Escolas de Famalicão, identifique todos os alunos que, por dificuldades económicas ou outras, não têm acesso a computadores e à Internet. Depois de identificados, propõe que se criem condições de acesso a esses meios para os alunos em causa, «sob pela de afastamento do seu percurso escolar».

Esta preocupação do PS surge na sequência do ensino à distância, solução encontrada para minimizar o impacto do Covid19 na aprendizagem dos alunos. Como é do conhecimento geral, as escolas estão fechadas e os alunos estão a aprender pela “escola virtual”. Apesar da solução possível, o PS percebe que este sistema cria desigualdades decorrentes da maior ou menor facilidade no acesso às novas tecnologias. Dependendo desse acesso, o PS diz que se pode estar a pôr em causa o direito das crianças a aprenderem em condições de igualdade e equidade.