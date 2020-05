PS assinala Dia Internacional do Bombeiro

A concelhia do Partido Socialista celebra o Dia Internacional do Bombeiro lembrando a mais-valia que representam na sociedade, ao se dedicarem à causa pública com prejuízo das suas vidas familiares e do seu tempo de lazer.

O PS, liderado por Eduardo Oliveira, desafia o presidente da Câmara a tomar algumas medidas em prol dos bombeiros, como o IMI na taxa mínima, isenção da taxa de licenciamento urbanístico e tarifa social de água e saneamento. O PS diz que enquanto Paulo Cunha não tomar estas medidas não está a cumprir o que prometeu quando era candidato.

A concelhia do PS diz que tem cumprido a sua responsabilidade cívica para com os bombeiros, especialmente nesta fase de combate à pandemia do covid-19, angariando equipamentos de proteção e apoio financeiro junto das empresas.