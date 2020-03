PS agradece donativos para o hospital, bombeiros e Cruz Vermelha

Face às necessidades levantadas pela pandemia do covid-19, a Concelhia do Partido Socialista de Famalicão encetou uma campanha solidária a favor de várias instituições do concelho. Agradece, por isso, o contributo das empresas Tintojal e Octojal, pelo apoio financeiro de cinco mil euros que foi possível entregar nas três corporações de bombeiros do concelho e no Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha.

Nesta lista solidária estão também as empresas familiares Avícola Cabeceirense, Avisêco e Trovador City Guest House pelos 10 mil euros que tornaram possível adquirir um ventilador e material de proteção hospitalar para o Hospital de Vila Nova de Famalicão. O PS deixa uma palavra de agradecimento a Pedro Veiga Teixeira, de Cabeceiras de basto, acionista nestas empresas.

Os donativos e o material referido já foram entregues nas instituições beneficiadas.