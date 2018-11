Próximo jogo do F.C.Famalicão muda de horário

O jogo do Futebol Clube de Famalicão com a União Desportiva Oliveirense, marcado inicialmente para as 15h00 do próximo domingo, no Estádio Municipal de Aveiro, tem novo horário. Por questões de programação da SportTV, que detém os direitos de transmissão da II liga de futebol, este encontro tem um novo horário e passará a realizar-se às 17h00 do mesmo dia.

Apesar deste ter sido um pedido feito pela SportTV, o Oliveirense x Famalicão não vai contar com transmissão na televisão.