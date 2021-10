O bom tempo está aí para continuar. De acordo com a previsão do instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sol vai continuar a fazer-nos companhia durante toda a próxima semana.

Os dias mais quentes serão segunda e terça-feira, com os termómetros a chegarem aos 27 graus de máxima. Já quarta feira será o dia com a temperatura mais baixa (25c.º)

Pode ver a previsão ao detalhe aqui