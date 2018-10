Próxima Caminhada Concelhia a 20 de outubro

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do sexto percurso da caminhada concelhia, que se realiza a 20 de outubro, sábado, pelas 14h30. A volta a pé ao concelho famalicense prossegue agora pela freguesia de Fradelos, num percurso total de 13 quilómetros, de dificuldade média fácil. Com ponto de partida do Parque das Tílias, esta caminhada percorre o extremo Sudoeste do concelho famalicense, desenvolvendo-se integralmente na freguesia de Fradelos, junto ao rio Ave. O trajeto atinge o ponto mais baixo junto ao rio Ave (21m) e o ponto mais alto (80m), no início da rua Moinho de Vento. As inscrições decorrem gratuitamente no site do município, em www.vilanovadefamalicao.org. Recorde-se que as Caminhadas Concelhias são uma atividade organizada pela Câmara Municipal em parceria com as associações Calcantes, Grucamo e Corpo Nacional de Escutas. Dar a conhecer os vários pontos de cada freguesia do nosso concelho descobrindo o nosso património cultural, a fauna e flora, é o principal objetivo da iniciativa.