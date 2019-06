Foi no final de mais uma edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, este domingo de manhã, no centro de Vila Nova de Famalicão, que a autarquia inaugurou um novo veículo que a partir de agora está ao serviço das provas desportivas.

A “carrinha-pódio” está equipada com uma plataforma que servirá de palco para as entregas de prémios das mais variadas iniciativas a acontecer dentro do território concelhio.