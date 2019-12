Proteção e defesa dos animais em destaque no Boletim Municipal

A mais recente edição do Boletim Municipal de Famalicão já está a ser distribuída gratuitamente pelo concelho e está disponível para consulta através das várias plataformas de comunicação do município.

As iniciativas e investimentos que têm vindo a ser desenvolvidos pela autarquia na área da proteção e defesa dos animais é o tema de destaque, numa publicação que dá, ainda, conta «do investimento público sem precedentes que está a acontecer em Vila Nova de Famalicão», realça o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, na nota de abertura do boletim, referindo-se ao novo mercado municipal, ao projeto de recuperação do Teatro Narciso Ferreira, às obras na via ciclo-pedonal e a todos os investimentos que o município tem aplicado nas freguesias.

À semelhança das duas últimas edições, este boletim conta, também, com um suplemento, desta vez dedicado aos projetos vencedores dos Selos Famalicão Visão’25, entregues no Dia do Concelho. Ao longo das 20 páginas desta separata são apresentados, de forma sucinta, os 28 projetos distinguidos nas quatro categorias: Famalicão Made IN, B-Smart Famalicão, Famalicão Força V E Famalicão Comunitário.

O Boletim Municipal é um dos meios de comunicação utilizados pela autarquia para manter os famalicenses informados sobre as várias dinâmicas que acontecem diariamente no território. Economia, mobilidade, educação, cultura, património, juventude, ambiente, ação social e saúde são alguns dos temas que merecem abordagem ao longo das 60 páginas da publicação. A publicação tem uma tiragem de 25 mil exemplares e é distribuído gratuitamente. Quem não o receber em casa, pode facilmente levantar um exemplar nos diversos organismos municipais dispersos pelas freguesias do concelho e inclusivamente nas próprias Juntas de Freguesia.

Outra opção de leitura é através do formato digital, em www.famalicao.pt.