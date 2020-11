A proteção civil está a fazer o envio de mensagens escritas para os telemóveis dos portugueses.

No espaço de uma semana está é, para muitos, a segunda comunicação da proteção civil que recebem no telemóvel. Desta feita a mensagem vem alertar para o início do estado de emergência, com referência às horas de recolhimento obrigatório.

Há ainda uma ligação que encaminha os portugueses para a página do governo sobre acovid.