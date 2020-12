A Proteção Civil continua a fazer o envio massivo de mensagens escritas ( SMS ) para os telemóveis dos portugueses.

Na mensagem mais recente, enviada este sábado, a ANEPC informa que a vacinação da Covid-19 arranca este domingo.

Mais informa que a vacina é facultativa mas recomendada e gratuita.

Na SMS surge uma ligação para o site do governo criado para esta temática, com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas que possam surgir.