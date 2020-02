Propostas turísticas famalicenses seduzem na Galiza

Vila Nova de Famalicão esteve em destaque na Feira de Xantar – Feira Internacional de Turismo Gastronómico, que decorreu em Ourense, na semana passada. “Os Dias à Mesa”, o Carnaval e o novo roteiro pelo Turismo Industrial foram os argumentos apresentados pela comitiva famalicense para seduzir os visitantes para uma experiência turística em Famalicão.

Pelo stand de Famalicão passaram milhares de pessoas, sendo que, no total, a feira recebeu cerca de 25 mil visitantes, de acordo com os dados revelados pela organização.

No dia da inauguração, 5 de fevereiro, Famalicão recebeu a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e a Diretora da Expourense, Emma González. O dia seguinte foi dedicado ao município. O stand acolheu a visita da representante do Governo Regional da Galiza, Marissol Díaz.

Nesse dia, o vereador do Turismo, Augusto Lima, fez a apresentação da Estratégia de Turismo de Famalicão e dos principais produtos, seguindo-se uma degustação de produtos de Famalicão. «A gastronomia de Famalicão é um produto de excelência que conjugada com os produtos locais e ações de animação, como é o caso do Carnaval, compõem uma oferta diferenciadora, e são, por isso, motivos fortes para atrair turistas», referiu, na ocasião o vereador.

Ao longo do certame, no stand de Famalicão decorreram atividades promocionais, de produtos turísticos, com incidência nos Dias à Mesa 2020 e no Carnaval, e também de produtos pertencentes ao grupo da gastronomia e dos vinhos de Famalicão.