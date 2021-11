Está a chegar a época das grandes promoções com a realização de mais uma Black Friday.

Um estudo da google revela que 40% da população portuguesa admite fazer compras nesta época. Duzentos euros é o teto máximo do valor das compras que possam fazer.

A Black Friday assinala-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro, no entanto, muitas marcas prolongam as campanhas até ao natal.