Projetos Dinamizar e Melhor Turismo 2020 na ACIF

A Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF) tem aprovados os projetos Dinamizar e Melhor Turismo 2020, destinados às empresas do concelho de Famalicão. As inscrições estão abertas aos interessados.

O projeto Dinamizar, enquadrado no Programa Formação-Ação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), tem como objetivo intensificar a formação dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada na temática Economia Digital e Gestão da Inovação. Este programa dirige-se às micro, pequenas e médias empresas do concelho, das áreas da construção, comércio, serviços e transportes.

Com objetivos semelhantes está o projeto Melhor Turismo 2020, enquadrado no Programa Formação-Ação da Confederação do Turismo de Portugal. Destina-se às empresas de transportes, armazenagem e atividades auxiliares dos transportes, alojamento, restauração, atividades de aluguer, agências de viagens, atividades de serviços administrativos e de apoio prestado às empresas, atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias, atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais, atividades desportivas, de diversão e recreativas e outras atividades dos serviços pessoais.

Os programas de formação-ação são de formação e consultoria especializada desenvolvidos à medida das necessidades das empresas.

Estes projetos são cofinanciados pelo COMPETE 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu e têm como organismos intermédios a CCP e a CTP. As empresas interessadas em inscrever-se e/ou obter mais informações sobre os projetos, devem contactar os serviços técnicos da ACIF, pelo número 252 315 409 ou e-mail [email protected]