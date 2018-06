Projeto GIVE vence o Selo de Qualidade do Concurso «Escola Amiga da Criança» da LeYa Educação

O projeto GIVE – Grupo Interpares Voluntário de Estudo, surge no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através de um repto lançado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, no sentido de se desenvolver um grupo de estudo interpares, o que veio ao encontro da intenção da direção do Agrupamento, de que as ofertas educativas aos alunos de 5º ano fossem alargadas para além do currículo.

Deste modo, surge o projeto GIVE que assenta em três princípios fundamentais: diversificar as estratégias de apoio ao estudo, promover o mérito académico dos alunos e fomentar laços de solidariedade e de partilha.

Sabendo que o grupo de pares exerce uma forte influência sobre as crianças e jovens, pretende-se que alunos do 11º e 12º anos apoiem, em regime de voluntariado, colegas do 5º ano. Este apoio ao estudo será facilitado pela relação horizontal, ao nível da linguagem, dos interesses e das vivências que são comuns.

Neste momento, o projeto conta com 24 voluntários e 23 alunos de 5º ano a serem apoiados em períodos de 45 ou 90 minutos semanais.

Durante as sessões, os alunos voluntários procuram apoiar as necessidades individuais de cada aluno, ajudando-os em pesquisas na internet, organização do estudo, realização de resumos das matérias dadas e procurando esclarecer as suas dúvidas ou orientando-os para tal. As sessões são individuais ou, no máximo, com dois alunos da mesma turma.

A coordenação deste projeto tem sido bastante gratificante. Salientar o apoio e colaboração da Biblioteca da escola sede, onde se realizam as sessões. Assistir ao processo de partilha de conhecimentos, ideias, atitudes e valores entre estes jovens tem sido um privilégio. Esta estratégia continuará a ser uma aposta do agrupamento, uma vez que os pares são um recurso humano inestimável.