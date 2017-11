PROJETO DE ALUNOS DA DIDÁXIS É EMPREENDEDOR

O projeto “Move”, dos alunos da Didáxis-Riba de Ave Miguel Ângelo Ribeiro e José Pinto, foi o vencedor do concurso: “O Meu Projeto é Empreendedor”. Tiveram uma ideia e concretizaram-na num projeto destinado a cidadãos portadores de deficiência em cadeira de rodas, podendo treinar em casa num tapete indutor especialmente concebido para eles.

Os vencedores do concurso foram conhecidos na sexta-feira, 10 de novembro, numa cerimónia que contou com a presença dos vereadores da Educação, Leonel Rocha, e da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima.

Além do projeto “Move”, o segundo lugar foi entregue ao projeto “All in One Kitchen”, dos alunos Ricardo Monteiro e Ricardo Costa da FORAVE. O projeto consiste na construção de uma cozinha de tamanho reduzido. Já a “Gomalina”, ideia de produção de gomas de vinho do Porto e de Licor Beirão, da autoria da aluna Anne Ribeiro, finalista do Externato Infante D. Henrique, alcançou o terceiro lugar.

Ao primeiro, segundo e terceiro classificados foram atribuídos prémios no valor de 1000, 500 e 250 euros, respetivamente.

Referência ainda para as menções honrosas entregues a Mariana Moreira, aluna da FORAVE, que confecionou uma alheira de carapau e salmão, e a Fábio Mendes e Ivo Castro, alunos do INA –Instituto Nun’Alvres, que desenvolveram um dispositivo para invisuais que substitui as bengalas.