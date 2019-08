Programa Regressar arrancou no final de Julho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), está a prestar informações e eventuais esclarecimentos no que diz respeito às candidaturas ao programa nacional Regressar. O programa Regressar arrancou no final do mês de Julho com a abertura das candidaturas a todos os emigrantes que saíram do país até Dezembro de 2015 e que pretendem regressar. O Programa envolve todas as áreas governativas e inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável para quem regressa, apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional. Toda a informação sobre o Programa Regressar está disponível em www.programaregressar.gov.pt