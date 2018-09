Programa municipal “Mais e Melhores anos” já arrancou com muito desporto, convívio e saúde

Em Vila Nova de Famalicão, o arranque do ano letivo não convoca apenas as crianças e os jovens para a escola, aqui o mês de setembro significa também o recomeço do programa “Mais e Melhores Anos” destinado aos seniores do concelho. E, por esta altura, já os cerca de 3.500 famalicenses inscritos no programa estão de regresso às atividades desportivas.

Depois da pausa de verão, o programa municipal “Mais e Melhores Anos” regressou em força aos vários complexos desportivos do concelho (Famalicão, Ribeirão, Joane e Oliveira São Mateus) e as inscrições decorrem a bom ritmo, podendo ser realizadas em qualquer altura do ano.

O programa divide-se em três vertentes, proporcionando atividade física, lazer e convívio aos seniores famalicenses, reabilitação física e também desporto adaptado a pessoas portadores de deficiência. A frequência é gratuita, sendo que cada inscrito paga apenas o seguro de acidentes pessoais no valor de 2,5 euros por ano.

Mais de duas dezenas de técnicos municipais habilitados estão envolvidos no projeto, entre professores de educação física e fisioterapeutas, promovendo quase 20 modalidades desde a hidroginástica, hidroterapia, boccia, ginástica funcional, pilates e yoga, entre muitas outras.

O programa proporciona ainda o convívio, o bem-estar e o divertimento através da realização de iniciativas como o Cantar dos Reis, o Carnaval Sénior, o Sarau e Piquenique Sénior, a Tarde Sénior, na Feira de Artesanato e Gastronomia, entre outras.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “o programa Mais e melhores Anos cumpre uma função muito importante que é a de promover o desporto, a saúde, o bem-estar e hábitos de vida ativa entre a população idosa”. Além disso, “tira os idosos de casa e envolve-os em iniciativas de convívio e divertimento, o que é fundamental para a sua qualidade de vida”.

As atividades decorrem nos complexos de piscinas do concelho (em Famalicão, Ribeirão, Joane e Oliveira São Mateus) durante todos os dias da semana. Os interessados podem inscrever-se em qualquer altura nas secretarias de qualquer complexo de piscinas, mas preferencialmente, na periferia da sua zona habitacional.