Estreou este domingo na TVI a edição portuguesa do programa “All Together Now”.

O formato, que arrancou com uma concorrente que veio de Famalicão e se revelou a estrela da noite, vai contar com uma outra participante famalicense.

A concorrente tem cerca de 30 anos e vem de Arnoso Santa Maria.

Entretanto, recorde a participação de Nataliya Stepanska, emitida no primeiro episódio do “All Together Now”, este domingo.