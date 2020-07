“Produto que é Nosso” já chegou ao E. Leclerc

Nas próximas duas semanas, cerca de 30 produtores famalicenses cujos produtos ostentam o selo “Made IN Famalicão – Produto que é Nosso” vão vender os seus produtos no hipermercado E. Leclerc de Famalicão

A ilha “Produto que é Nosso” está numa área central do hipermercado e oferece ao consumidor produtos frescos, fumeiro, queijos e carnes frescas, passando pela padaria e doçaria, pelos vinhos, licores e compotas, geleias e mel.

Bernardette Martins, da gerência do E. Leclerc, assinala que «esta proposta demonstra que a nossa região tem produtos de muita qualidade, como se vê aqui nesta montra».

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que esta quinta-feira inaugurou a primeira ilha “Produto que é Nosso” no comércio de Famalicão, vê este projeto de valorização e promoção da produção famalicense como «um momento importante deste projeto que procura criar condições para que os produtores possam chegar mais longe. Sabemos a dificuldade que é para pequenos produtores entrar na escala da média e da grande distribuição e este projeto dá-lhes a possibilidade de aí chegar e de aí testarem os seus produtos junto dos consumidores».

Uma das propostas patente no E. Leclerc são as compotas Meia Dúzia. Andreia Ferreira, representante da marca, assume que «estarmos envolvidos neste processo, e concretamente aqui no E Leclerc, é muito gratificante para nós porque é mais uma montra dos nossos produtos».

Na sequência do protocolo estabelecido entre o município e algumas das principais superfícies comerciais do concelho no âmbito deste projeto, depois do E. Leclerc, a campanha está já programada para o Intermarché, de 3 a 16 de setembro e para o Supermercado Bandeirinha, de 17 a 30 de setembro.

A este projeto já estão associados 65 produtos de 27 produtores locais.

Os objetivos não são indiferentes à situação de pandemia em que vivemos, pretendendo contribuir também para a mitigação das consequências económicas da atual crise de saúde pública.