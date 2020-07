Ficou em prisão preventiva o homem detido esta semana por tráfico de estupefacientes.

A detenção aconteceu em Grimancelos, Barcelos. De acordo com as autoridades, o homem, com 27 anos, vendia droga em Famalicão, Barcelos e Esposende.

Depois de ouvido no tribunal de Famalicão, foi-lhe aplicada a prisão preventiva como medida de coação.