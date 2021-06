Um homem de 36 anos, que agredia e ameaçava de morte a sua companheira de 33, em Vila das Aves, Santo Tirso, ficou em prisão preventiva.

De acordo com o CM, o casal estava junto há quatro anos e o homem sempre teve esse comportamento com a mulher, com o objetivo desta lhe dar dinheiro.

As quantias que o homem, com antecedentes criminais, conseguia da companheira serviriam para comprar droga.