Prisão preventiva para homem apanhado pela GNR a tentar assaltar têxtil em Fradelos

O homem que foi detido, na madrugada desta quinta-feira, enquanto tentava furtar uma têxtil de Fradelos, ficou em prisão preventiva.

A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias.

Recordamos que a operação que terminou com a detenção do sujeito terá começado na sequência de uma denúncia, de que um veículo, com três homens no seu interior, se encontrava a rondar uma fábrica têxtil, naquela freguesia famalicense. Os militares deslocaram-se para o local, tendo detetado um homem, junto à porta de entrada da fábrica, a tentar arrombar a fechadura com um pé de cabra.

Ao aperceber-se da presença dos militares da GNR, o homem tentou a fuga, mas rapidamente foi encontrado num terreno agrícola, apesar de escondido na vegetação.

O detido, avança o JN, tem cadastro por furto, sequestro e roubo.