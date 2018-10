Primeiro triatlo noturno do país realiza-se sábado em Famalicão

É já este sábado, dia 13 de outubro, que Vila Nova de Famalicão vai acolher o primeiro triatlo noturno do país. Até ao momento estão já inscritas 130 equipas e mais de duzentos atletas, na prova que tem tudo para surpreender e conquistar os simpatizantes da modalidade.

A iniciativa é promovida em parceria pelo Grupo Desportivo de Natação e pela Associação dos Amigos do Pedal com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Federação de Triatlo de Portugal.

Enquanto as provas de ciclismo e atletismo irão decorrer essencialmente em estrada, já a de natação terá lugar nas Piscinas Municipais de Famalicão, não contemplando a habitual prova no rio ou no mar. O evento inclui uma prova de 300 metros de natação, 18 quilómetros de ciclismo e 6 quilómetros de corrida na cidade, que poderá ser feita a solo, duplas e triplas. A prova será dividida em oito escalões, duplas e triplas, com o máximo de 30 equipas cada.

Apesar de não ter rio, nem ser banhada pelo mar, a cidade famalicense teve a ambição mais do que suficiente para avançar com esta organização que tem ainda como novidade trazer a prova para o centro da zona urbana, afastando-se do conceito original de triatlo.