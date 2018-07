Primeiro triatlo noturno de Portugal realiza-se em Famalicão

O primeiro triatlo noturno do país vai realizar-se a 13 de outubro, em Vila Nova de Famalicão. Apesar de não ter rio, nem ser banhada pelo mar, a cidade famalicense tem ambição mais do que suficiente para avançar com esta organização que tem ainda como novidade trazer a prova para o centro da zona urbana, afastando-se do conceito original de triatlo.

A iniciativa que é promovida em parceria pelo Grupo Desportivo de Natação e pela Associação dos Amigos do Pedal com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Federação de Triatlo de Portugal, foi apresentada esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Enquanto as provas de ciclismo e atletismo irão decorrer essencialmente em estrada, já a de natação terá lugar nas Piscinas Municipais de Famalicão, não contemplando a habitual prova no rio ou no mar. O evento inclui uma prova de 300 metros de natação, 18 quilómetros de ciclismo e 6 quilómetros de corrida na cidade, que poderá ser feita a solo, duplas e triplas. As inscrições abrirão em breve nos sites das

Para o vereador do Desporto, Mário Passos, “é um orgulho para Famalicão acolher esta prova inédita no país”. “Estou muito entusiasmado com esta iniciativa e sinto que existe um grande entusiasmo por parte das associações organizadoras”, salientou. O responsável elogiou ainda a colaboração e as sinergias criadas entre as associações para a promoção deste evento. “Esta iniciativa é um excelente exemplo de cooperação e é a prova de que quando trabalhamos em equipa fazemos coisas fantásticas”, destacou ainda Mário Passos, sublinhando “o selo de qualidade da organização”.

O desafio partiu do Grupo Desportivo de Natação que está a comemorar o seu 25.º aniversário. “Este clube faz 25 anos e para celebrarmos a data quisemos projetar o clube para o exterior, envolvendo a sociedade famalicense. Percebemos de natação, mas quisemos associar-nos a alguém que tem créditos nas outras modalidades, os Amigos do Pedal”, explicou o responsável pelo Grupo Desportivo de Natação, Pedro Faia.

Por parte dos Amigos do Pedal, Paulo Machado Ruivo, mostrou-se “honrado com o convite” e salientou que “o triatlo é uma modalidade com muita expressão no Norte de Portugal. É verdade que não temos mar nem rio em Famalicão, mas é possível fazer este triatlo utilizando as piscinas municipais”, acrescentou.

O responsável adiantou ainda que a prova será dividida em oito escalões, duplas e triplas, com o máximo de 30 equipas cada.

Visivelmente entusiasmado com o desafio, Paulo Machado Ruivo garantiu “que será uma aventura que vai valer a pena” e fez questão de transmitir “a satisfação e contentamento”demonstrados pelo presidente da Federação de Triatlo, Vasco Rodrigues, com a realização desta prova.