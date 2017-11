PRIMEIRO-MINISTRO NO FÓRUM ITV

O Primeiro-Ministro António Costa estará na sessão de encerramento da próxima edição do Fórum da Indústria Têxtil, que a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal organiza há mais de 20 anos. O Fórum decorrerá durante a tarde do dia 29 de novembro, no auditório do CITEVE, em Vila Nova de Famalicão, como tema a “ITV: Reforçar a Competitividade para Crescer”.

Pedro Ferraz da Costa, presidente do Fórum para a Competitividade, e Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, são, também, presenças confirmadas.

O debate será moderado pelos jornalistas Manuel Carvalho e Helena Garrido. As conclusões dos diferentes painéis ficarão a cargo do economista Daniel Bessa.

O Fórum da Indústria Têxtil, uma referência nacional e internacional nas grandes conferências dedicadas ao setor, destina-se a discutir as questões mais prementes, numa lógica prospetiva de preparar o futuro e influenciar positivamente a estratégia das empresas.