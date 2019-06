Primeiro jogo de preparação do Famalicão é com a equipa de sub-23

O plantel do FC Famalicão apresenta-se ao trabalho a 1 de julho, para os habituais exames médicos, seguindo-se uma série de jogos de preparação e o estágio em Quiaios, Figueira da Foz.

O primeiro jogo de preparação será frente à equipa de sub-23 do Futebol Clube Famalicão, no dia 6 de julho, no Municipal de Famalicão; quatro dias depois, recebe o Santa Clara.

No estágio em Quiaios, o Futebol Clube Famalicão defronta o Vitória SC, no dia 14 de julho, a Académica de Coimbra a 17 de julho e o CD Feirense, no dia 20 de julho.

No dia 24 de julho, a equipa treinada por João Pedro Sousa joga na Vila das Aves e finaliza esta fase de preparação com a apresentação aos associados, no dia 27 de julho, pelas 19.30 horas, no Municipal de Famalicão, frente ao Rio Ave FC.