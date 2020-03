Primeiro famalicense infetado esteve, antes do teste positivo, na Feira Anual da Trofa

A primeira pessoa infetada com coronavírus em Famalicão esteve, dias antes do teste positivo, na feira anual da Trofa, certame que decorreu no último fim de semana, na presença de milhares de pessoas.

A situação foi revelada por um homem, residente na freguesia de Gondifelos, que decidiu partilhar a informação assim que percebeu que, o indivíduo com quem esteve naquela feira, era o primeiro infetado com covid-19.

A Cidade Hoje não conseguiu apurar o dia em que os indivíduos estiveram juntos, no entanto, sabe que o denunciante, com receio de ser portador do coronavírus, tomou medidas preventivas. Isolou-se e entrou em contacto com a linha SNS24; terá pedido um teste que deu negativo.

Vídeo: Presidente da Junta de Freguesia de Brufe falou sobre estado de saúde do primeiro infetado com Covid-19 no concelho

Ao Notícias da Trofa, o organizador do evento disse não ter conhecimento da situação. Garantiu “encetar todos os contactos devidos com as autoridades de saúde, incluindo a Direção Geral de Saúde”.