Primeiro Crematório do Minho entrou em funcionamento em Avidos

Já entrou em funcionamento o primeiro crematório do Minho, mercê de um investimento privado da Funerária Godinho na freguesia de Avidos. O equipamento foi construído com a mais avançada tecnologia do setor, correspondendo a um investimento superior a 300 mil euros. Com os mais altos padrões de segurança ambiental e de responsabilidade social, a construção do Crematório do Vale do Ave mereceu o reconhecimento de interesse municipal por parte do município tendo sido classificado como projeto Made 2IN.

No dia em que foi assinalado a conclusão do investimento, em cerimónia realizada no passado sábado, 29 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, destacou a importância do equipamento pelo facto de “acrescentar valor à região, trazendo novas soluções e permitindo mais escolhas aos cidadãos”. O equipamento está equipado com de valências de apoio, como sala de velório e de convívio, entre outras.