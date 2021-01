Primeira toma da vacina nos lares concluída no final da próxima semana

O Governo quer concluir a primeira toma da vacina contra a covid-19 nos lares até ao final da próxima semana. A intenção foi manifestada pelo primeiro-ministro, que assume a existência de condições para acelerar o processo nestas instituições.

«Face às novas informações da Pfizer e também pela Agência Europeia do Medicamento, estamos em condições de melhorar a gestão do nosso stock de vacinas e acelerar o processo de vacinação nos lares», assumindo como objetivo «concluir até ao final da próxima semana a vacinação integral da primeira toma em todos os lares», salvo aqueles onde existam surtos.

A declaração de António Costa foi proferida em conferência de imprensa, no Palácio de São Bento, no final do Conselho de Ministros extraordinário que determinou o agravamento das medidas de restrição e combate à pandemia de covid-19.