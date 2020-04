Primeira Liga tem que terminar até ao final de julho

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os presidentes da Liga e dos clubes das competições profissionais reuniram esta quarta-feira, após o encontro da UEFA com as suas filiadas devido à pandemia de COVID-19. Dessa reunião saíram decisões quanto ao futuro do futebol português, uma das quais determina que os campeonatos devem estar concluídos até ao final do mês de julho..

Fernando Gomes e os presidentes dos clubes decidiram que os campeonatos profissionais (I e II Liga) devem ser concluídos até essa data. E, se tal não for possível, podem os campeonatos serem ‘empurrados’ para o início de agosto.

Portugal deve apresentar a lista de participantes nas competições europeias do próximo ano até 3 de agosto, o que obriga a I Liga a estar terminada antes dessa data.

Os jogos da I Liga e II Liga de futebol estão suspensos, por tempo indeterminado, desde 12 de março.

Após 24 das 34 jornadas, o FC Porto lidera o principal escalão, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica. O FC Famalicão, com 37 pontos e na luta por um lugar na Liga Europa, é sétimo classificado.