Primeira Free Hugs Talk debate “O Poder do abraço na Oncologia”

“O Poder do abraço na Oncologia” é o tema da primeira Free Hugs Talks que vai decorrer no próximo dia 30 de junho, pelas 10h00, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão. A iniciativa promovida pelo movimento Abraços Grátis conta com a participação de vários convidados e tem como objetivo debater numa abordagem holística e emocional a oncologia.

Entre os participantes destaque para a presença de André Fernandes, autor do livro “Tia Guida”; de responsáveis da Udream, a primeira empresa júnior social do país que tem como missão acompanhar e apoiar crianças num estado de saúde ténue, culminando com a concretização do seu sonho pessoal; e de Alexandrina Pinto, mãe de Anocas, uma menina com 12 anos diagnosticada desde 2008 com um tumor cerebral inoperável. De resto, todas as doações do evento, que tem entrada gratuita, reverterão a favor do tratamento da Anocas.

A iniciativa que será dividida em quatro momentos irá abordar ainda a psicologia (Verónica Pinto-Bruesten), o exercício físico na oncologia, (Tiago Rafael) e a nutrição saudável (Dinamene Oliveira). A sessão termina com uma mesa redonda.