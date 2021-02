Apesar do tempo agradável que se fez sentir este fim de semana, a chuva parece regressar já esta segunda-feira.

De acordo com a previsão mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva só não deve cair na quarta-feira, estando prevista para todos os restantes dias.

As máximas descem para a ordem dos 16 a 17 graus e as mínimas vão-se manter inalteráveis.

Veja aqui a previsão ao detalhe