Presumível responsável por assaltos em Famalicão baleado pela GNR em Gaia

Um homem está em estado grave depois de ter sido baleado por agentes policiais, na sequência de uma perseguição automóvel que terminou em Vila Nova de Gaia, na noite desta quinta-feira.

A vítima, que se fazia acompanhar de um outro homem numa viatura roubada, estaria a fugir das autoridades quando foi baleado por um dos agentes, na sequência de uma troca de tiros.

Segundo avança o jornal Gaiense e o JN, o grupo intercetado pelas autoridades é suspeito de ter sido o responsável por vários assaltos no concelho de Vila Nova de Famalicão. O elemento baleado foi conduzido para o Hospital de Gaia / Espinho, enquanto que o outro homem, com ferimentos ligeiros, foi assistido no local pelas equipas de socorro e entretanto detido.