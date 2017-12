PRESIDENTE DO FAMALICÃO REAGE AOS DESACATOS EM COIMBRA

O Futebol Clube de Famalicão reagiu aos episódios de violência, protagonizados por adeptos do Académica de Coimbra, na tarde deste domingo, no final do Académica – Famalicão.

Comunicado

O Futebol Clube de Famalicão e os seus adeptos deram hoje em Coimbra uma demonstração de claro apoio e fervor clubístico.

Tal demonstração, além de ser apanágio da nossa cidade e adeptos, vai de encontro ao que enquanto representantes do clube defendemos para um crescimento sustentado e no caminho que definimos para nos fazer crescer.

O Raça e Paixão de um apoio inequívoco – seja onde for – que prestam à nossa equipa, ficou uma vez mais demonstrado pelos mais de 500 adeptos que estiveram nas bancadas do estádio Cidade de Coimbra. É com eles que vamos continuar a fazer o nosso percurso e em defesa do espetáculo de futebol, que temos de repudiar as lamentáveis agressões registadas no final do jogo.

No final da partida registaram-se incidentes com arremesso de cadeiras das bancadas superiores do estádio em direção ao setor onde estavam os adeptos do Futebol Clube de Famalicão, que depois foram encaminhados para o exterior quando não estavam ainda criadas as condições de segurança necessárias para a sua saída.

Lamentavelmente entendemos que não foram tomadas as medidas preventivas que um jogo de mais de 4000 mil adeptos exigia. A força policial com 11 elementos é manifestamente escassa para conseguir conter qualquer alteração da ordem pública, como foi o caso.

O Futebol Clube de Famalicão promove todas as semanas a apologia de um espetáculo desportivo e procuramos dar contributos positivos para que, dentro e fora das quatro linhas, o futebol seja e saia valorizado.

Nós, Futebol Clube de Famalicão, não nos vamos desviar do caminho que temos definido e continuar a defender aqueles que, domingo após domingo, acompanham a nossa equipa. São famílias inteiras que hoje viveram momentos de pânico à saída do estádio. Não nos revemos nos atos registados e vamos, junto das devidas instâncias e organismos, defender intransigentemente os nossos adeptos e o futebol.

O presidente do FC Famalicão Jorge Silva