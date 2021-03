Presidente da República prevê estado de emergência até maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira que é muito provável que o estado de emergência se prolongue até maio, isto porque até essa data estão previstas várias restrições no âmbito do confinamento. «O estado de emergência legitima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses», sublinha.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai reunir com os partidos e na quarta-feira enviará ao Governo um parecer para renovação do estado de emergência. Promete, ainda, falar ao país.