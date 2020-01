Presidente da República felicitou o maestro famalicense José Eduardo Gomes

José Eduardo Gomes venceu, recentemente, o Concurso Internacional de Direção de Orquestra, que decorreu em Sófia, na Bulgária. O maestro famalicense, em entrevista à CIDADE HOJE, que pode ouvir este sábado, entre as 13 e as 14 horas, diz que este prémio significa a segurança «de que estamos no caminho certo».

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na sua página da presidência, felicitou-o pelo prémio. «É um motivo de orgulho», reconhece. O futuro de José Eduardo Gomes será na direção de orquestra, algo que já faz há 12 anos. É maestro titular da Orquestra Clássica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e professor na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Porto.