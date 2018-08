Presidente da Câmara satisfeito com o arranque dos trabalhos de limpeza nas estradas do concelho

“Fiquei satisfeito ao verificar que em vários pontos do nosso concelho estão já a decorrer intervenções de limpeza das bermas das estradas nacionais. É bom perceber que as entidades nacionais nos ouvem e correspondem às nossas apreensões!

Contudo, outros pontos do concelho necessitam de limpeza urgente e continuam a aguardar uma intervenção. Da nossa parte, continuamos a fazer aquilo que nos compete, atentos, preocupados e a exigir das entidades as intervenções que são da sua responsabilidade!”

Mensagem de Paulo Cunha na rede social Facebook