PRESIDENTE DA CÂMARA PROCURA SOLUÇÕES PARA ONDA DE ASSALTOS

O presidente da câmara de Famalicão, diz estar atento à onda de assaltos das últimas semanas, nomeadamente no centro da cidade. O edil famalicense lembra que a segurança é uma responsabilidade do estado mas, mesmo assim, vai procurar soluções junto da direção do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, com quem tem uma reunião marcada.

Relembramos que, a semana passda, na mesma noite, foram feitos 5 assaltos no centro da cidade. Já esta semana há registo de mais três, um deles que terminou com uma cena de violência entre assaltantes, segurança e funcionários do LIDL de Famalicão.