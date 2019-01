Presidente da Câmara do Porto discute com Paulo Cunha descentralização de competências

A descentralização de competências é o mote para uma conferência que terá lugar no dia 29 de janeiro, na Casa das Artes, tendo como protagonistas Paulo Cunha e Rui Moreira, presidentes da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e do Porto, respetivamente.

“Impactos da descentralização de competências para as Autarquias Locais” é uma parceria do Observatório das Autarquias Locais e do Grupo Skillmind, com o apoio da Câmara Municipal, que vai contar com a participação de vários autarcas, entre eles, Paulo Cunha e Rui Moreira, cujos executivos não aceitam a transferência de competências para 2019.

Participam, ainda, os autarcas de Guarda e Vila Real, Álvaro Amaro e Rui Santos, respetivamente; o presidente do Conselho de Administração Executivo das Infraestruturas de Portugal, António Laranjo; o presidente da direção da AICCOPN, Manuel Reis Campos; o presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos, José Alberto Rio Fernandes; e ainda o CEO do Grupo Skillmind, Luís Ramalho, e o presidente do Observatório das Autarquias Locais, Bartolomeu de Noronha.

A conferência vai decorrer no pequeno auditório, a partir das 14 horas. A participação é gratuita, mas de registo obrigatório, através do email comunicacao@oal.pt ou do link www.gruposkillmind.pt.