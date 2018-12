Presidente da Câmara de Famalicão visita urgências no natal

O presidente da câmara municipal de Vila Nova de Famalicão visitou, na tarde deste 24 de dezembro, os dois hospitais que funcionam no concelho famalicense, a unidade do Centro Hospitalar do Médio Ave e o Hospital Narciso Ferreira de Riba d’Ave.

Com esta iniciativa, que é já uma tradição anual, Paulo Cunha quis estar junto daqueles que, durante a noite de consoada, cuidam da saúde dos famalicenses e agradecer-lhes pessoal por isso.

Este ciclo de visitas continua, no último dia do ano, com o presidente da câmara a fazer uma ronda pelas forças de socorro e segurança que vão estar de serviço na entrada no novo ano.