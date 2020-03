Presidente da Câmara de Famalicão pede com urgência a instalação de um laboratório para testes Covid-19

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pede para o concelho a instalação urgente de um laboratório de recolha e análises de testes COVID-19, uma vez que não está a ser assegurada no território a realização dos testes necessários, nomeadamente junto da população idosa institucionalizada e dos funcionários das instituições.

O autarca já se disponibilizou para suportar os custos de um rastreio geral à população sénior institucionalizada e para ajudar com tudo o que for necessário do ponto de vista logístico, mas as respostas das entidades de saúde locais remetem para a complexidade da operação e para a operacional ao nível do rastreio e do trabalho consequente que se impõem.

A situação reclama uma intervenção urgente, cada minuto é um minuto a mais, mas a verdade é que não estamos a obter as respostas necessárias por parte das entidades de saúde

Ainda ontem, a situação no lar do Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro estava em 9 utentes positivos, dos 50 residentes e para 5 resultados positivos entre os funcionários. Apesar do foco infecioso detetado e da vulnerabilidade da população residente, e apesar dos esforços efetuados, a Câmara Municipal foi informada que ainda não foi realizado o rastreio de todos os seniores residentes dada a incapacidade de resposta.