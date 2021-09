Presidente da Câmara de Famalicão apoia Braga a Capital Europeia da Cultura

A cidade de Braga é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027 e Paulo Cunha, «enquanto cidadão e presidente da Câmara Municipal de Famalicão», apoia esta candidatura.

O autarca explica que não pode «deixar de manifestar» o seu apoio «absoluto», considerando que a vitória de Braga «seria muito positiva para toda a região» e para as cidades do Quadrilátero Urbano, onde se insere Famalicão.

Paulo Cunha identifica nesta candidatura «um importante papel na consolidação e crescimento das dinâmicas culturais da região», objetivo que o concelho famalicense também busca, «posicionando a cultura como um vetor central da sua estratégia de desenvolvimento».

O presidente da Câmara de Famalicão reconhece que «Braga é uma cidade com uma história riquíssima, com um património inigualável e com uma forte identidade. Braga tem todas as condições para ser a próxima Capital Europeia da Cultura e todos temos a ganhar!». Por estes e outros motivos, as cidades de Barcelos, Famalicão e Guimarães formalizaram, esta quinta-feira, uma carta de conforto à candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura.