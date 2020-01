Presidente da Câmara de Famalicão almoça na cantina com as crianças de Oliveira São Mateus

Comer bem e saudável é uma preocupação da autarquia famalicense e, por isso, desde 2016 que, pelo menos uma vez por mês, é servida uma refeição vegetariana nas 60 escolas do 1.º ciclo e jardins de infância do concelho, abrangidas pelo serviço de refeições do município. Também a fruta não fica esquecida, sendo fornecida duas vezes por semana a todos os estabelecimentos de ensino até ao 1º ciclo (incluindo pré-escolar).

Esta quinta-feira, o presidente da câmara de Famalicão, Paulo Cunha, foi almoçar com as crianças da Escola Básica de Oliveira São Mateus, com o objetivo de provar a comida que é servida a esta comunidade escolar.