Portugal vota hoje para o novo presidente da república. O ato eleitoral decorre durante todo este domingo, com as urnas a encerrarem às 19h00 em todo o território continental.

A partir das 20h00 começam a ser divulgados os resultados oficiais, numa altura em que as televisões devem avançar com as primeiras sondagens à boca das urnas.

Este é o boletim de voto que vai encontrar: