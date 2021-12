Presépio Vivo de Priscos inaugurado no próximo fim de semana

O Presépio Vivo de Priscos vai ser inaugurado no domingo do próximo fim de semana, dia 12 de dezembro.

Este ano a organização decidiu lembrar todas as crianças desaparecidas no mundo e, por isso, na cerimónia de inauguração, contará com a presença de Filomena Teixeira, mãe de Rui Pedro, desaparecido de Lousada há mais de 20 anos.

O Presépio Vivo de Priscos estará aberto ao público nos dias 12, 19 e 26 de Dezembro e 2 e 9 de Janeiro entre as 15h e as 18h30, e no dia 8 de Janeiro entre as 20h e 22h30.