Pres. da Câmara de Famalicão confirma: Lar de Cavalões com 32 infetados pelo Covid-19

O Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, confirmou, esta quinta-feira ao Jornal de Notícias, a infeção por covid-19 de 32 pessoas da Residência Pratinha, na freguesia de Cavalões.

De acordo com o autarca, 22 são utentes do lar, e os restantes 10 colaboradores.

No passado domingo, os utentes que se encontravam na instituição foram transportados para o Hospital Militar do Porto, enquanto que as funcionárias foram encaminhadas para as suas residências, onde ficaram a aguardar resultados ao teste.