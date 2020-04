Pres. da Câmara da Trofa doa salário do mês de Abril a instituições locais

“Sensibilizado com o exemplo de solidariedade da comunidade Trofense e com as dificuldades que algumas instituições locais enfrentam, na resposta aos problemas sociais que têm surgido neste tempo de pandemia, já que são as IPSS’s que estão na linha da frente, na proteção da população mais carenciada e mais frágil”, o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, decidiu doar o seu salário do mês de abril a instituições de solidariedade social do Concelho, bem como à Delegação da Trofa da Cruz Vermelha.

A doação vai realizar-se já no final desta semana, a 24 de abril, através de transferência bancária. O salário que é cerca de 2394 euros, será dividido equitativamente por 10 Associações do Concelho, designadamente a APPACDM da Trofa – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, a ASCOR – Associação de Solidariedade Social do Coronado, a Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso – ASAS, o Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Bougado, o Centro Social e Paroquial de São Mamede do Coronado, a Conferência Vicentina da Trofa, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Trofa, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Trofa, o Jardim Infantil do Coração de Jesus e a Muro de Abrigo – Associação de Solidariedade Social do Muro.

Para o Presidente da Câmara Municipal da Trofa “este é o momento de promover a solidariedade e a partilha, não descuidando a justiça social, pois esta ameaça à saúde da humanidade está a criar uma nova crise económica grave e é, por isso imperativo, que todos sejamos responsáveis e estejamos conscientes do impacto que o nosso comportamento tem nos outros”.

“Temos que enfrentar esta pandemia com responsabilidade e com espírito de cidadania” defende o Edil Trofense ao lançar o desafio a governantes e figuras de destaque a nível nacional, para que “façam o mesmo”, pois considera que “quando estamos a exercer um cargo público devemos ter a consciência que a nossa missão é servir a população, e por isso, gostava muito de ver o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Banco de Portugal e todos os que têm subvenções vitalícias, a prescindirem de apenas um mês dos seus salários para fazerem a diferença na vida das nossas comunidades”.

Justificando este ato, como pessoal e simbólico, o Autarca Trofense, afirma que “este gesto quis ser apenas mais um contributo para atenuar a conjuntura difícil que enfrentamos, em que todos temos que unir esforços para minimizar dificuldades e para preservar vidas”, além de representar o seu “reconhecimento pelo trabalho de excelência que as nossas instituições estão a desenvolver, todos os dias, em prol dos Trofenses que mais precisam”.