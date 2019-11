Prepare-se para o frio. Temperaturas máximas descem até 8 graus a partir de quinta-feira

“A descida acentuada da temperatura será a partir de amanhã [quinta-feira]. Estes valores baixos vão manter-se sexta-feira e sábado e no domingo espera-se uma subida da temperatura”, disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, esta descida brusca da temperatura está relacionada com a entrada de uma massa de ar muito frio, ar polar, que vem de norte, da Irlanda.

“De destacar que amanhã [quinta-feira] a descida da temperatura não será só acentuada, mas também acompanhada de vento forte. Estes dois fatores conjugados vão dar um desconforto térmico, o que significa que as pessoas vão sentir mais frio do que aquele que é registado através das temperaturas”, sublinhou.

Segundo a especialista, está prevista uma descida da ordem dos 8 graus nas temperaturas máximas e 2 a 4 graus nas mínimas.

“Estamos a falar de máximas da ordem dos 13 a 16 graus no litoral e 5 a 7 graus no interior. O valor mais baixo será na Serra da Estrela e em Bragança”, disse.

Por causa do mau tempo, o IPMA emitiu aviso amarelo para sete distritos do continente (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa) por causa da agitação marítima que passará a laranja na quinta-feira, prevendo-se ondas com 5 a 7 metros.

“Vamos ter também aviso amarelo de vento. O vento vai atingir principalmente as terras altas do litoral norte e centro com rajadas de 80 a 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela. Teremos também aviso amarelo de queda de neve nas terras do interior norte e centro, em cotas acima dos mil metros”, referiu.

A neve, segundo o IPMA, deverá cair nas serras do Gerês, Montemuro, Montesinho, Marão e Estrela.

“A partir de domingo os valores da temperatura vão subir, mas não para os valores que temos tido nos últimos dias. [contudo] serão mais elevados do que durante este episódio de tempo frio que teremos nos próximos dias”, indicou.