A chuva deve regressar à região, este fim de semana, mas vem acompanhada de temperaturas elevadas.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o concelho de Vila Nova de Famalicão, sábado será o dia mais quente de toda a semana e contará também com chuva.

A máxima é de 34 graus e a chuva pode cair em regime de aguaceiros.

Pode ver a previsão ao detalhe aqui